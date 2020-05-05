Факты ICTV — Выпуск 7:15 (05.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве могут возобновить работу МАФы; эксперты ООН посчитали убытки человечества из-за пандемии коронавируса; в соцсетях россиян поздравляли с 9 мая плакатом с финским солдатом, который воевал за Германию.

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