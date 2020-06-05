Факты ICTV — Выпуск 7:15 (05.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина переходит на очередной этап ослабления карантина, людям старше 60 обязательная самоизоляция — отменяется; дополнительные санкции против российского газопровода Северный поток-2 подготовили в Конгрессе Соединенных Штатов; популярная видео-конференционная платформа Zoom, планирует сотрудничать с ФБР США и правоохранителями.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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