Факты ICTV – Выпуск 7:15 (05.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жители Донецка сообщают о ночной активизации оккупационной армии; возросло число жертв землетрясения и цунами в Индонезии – 1558 человек; часть Керченского моста упала в воду.

Опубликовано Октябрь, 05 в 9:57



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