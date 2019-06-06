Факты ICTV – Выпуск 7:15 (06.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: не стрелять в ответ и не обстреливать школы, детсады и другие общественные объекты. Такую инициативу надо прописать в новых Минских договоренностях; полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, отказываются сотрудничать со следствием.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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