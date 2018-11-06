Факты ICTV – Выпуск 7:15 (06.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на протяжении прошлых суток оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск; на Закарпатье медики фиксируют вторую волну заболеваемости корью; сегодня – 75 лет со дня освобождения Киева от нацистов.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 9:55



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