Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко; алкоголь в Украине снова подорожает; в сети появился новый трейлер украинского исторического блокбастера “Захар Беркут”.

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