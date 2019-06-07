Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.06.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко; алкоголь в Украине снова подорожает; в сети появился новый трейлер украинского исторического блокбастера “Захар Беркут”.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45
2019-06-07
Теги: Факты 7.15, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.