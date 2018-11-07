Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 7.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: около полуночи удалось потушить крупный пожар возле города Южное; стартуют международные военные учения Анаконда-2018 в Польше и странах Балтии; возросло число жертв обвала зданий во французском Марселе.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 10:15



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