Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг бил преимущественно ночью; выдержка моряков спасла Украину от широкомасштабной агрессии России; нелегальную табачную фабрику, где принудительно работали украинцы, обнаружили и закрыли в Польше.

Опубликовано Декабрь, 07 в 9:58



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