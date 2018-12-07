Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг бил преимущественно ночью; выдержка моряков спасла Украину от широкомасштабной агрессии России; нелегальную табачную фабрику, где принудительно работали украинцы, обнаружили и закрыли в Польше.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-07
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