Факты ICTV — Выпуск 7:15 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус подхватили трое священников на Буковине, накануне в Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавируса; в Минздраве рассказали, при каких симптомах пациентов с подозрением на коронавирус госпитализируют; США установили печальный рекорд по самому большому количеству смертей в день — их зарегистрировали 1 736.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.