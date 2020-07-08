Факты ICTV — Выпуск 7:15 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: будут избирать меру пресечения одному из террористов “ДНР” и внештатному сотруднику ГРУ, которого в Киеве задержала Служба безопасности Украины; почти 30 журналистов популярных изданий и международных организаций задержала накануне полиция в России вблизи штаб-квартиры ФСБ на Лубянке; два самолета не могут взлететь, чтобы помочь тушить пожар на Луганщине, поскольку представители террористических организаций на оккупированной части области не дают никаких гарантий безопасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.