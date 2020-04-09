Факты ICTV — Выпуск 7:15 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Львовщине вторая смерть от коронавируса, 50-летнего мужчину доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии; за нарушение карантина киевляне заплатили уже 100 тыс. грн, такую ​​цифру озвучил столичный голова Виталий Кличко; 18 крупнейших аптечных сетей столицы подозревают в завышении цен на маски.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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