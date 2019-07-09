Факты ICTV – Выпуск 7:15 (09.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом уже в августе-сентябре; страны Балтии снижают цены на алкоголь – для этого уменьшают акцизы; во французском городке Валлуар, что в Альпах, прошел ежегодный фестиваль соломенных скульптур.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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