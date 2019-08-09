Факты ICTV – Выпуск 7:15 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: восемь атак боевиков зафиксировал штаб за прошедшие сутки. И уже один обстрел осуществили наемники на Приазовье – сегодня; В Черное море вошел эсминец военно-морских сил США. Уже в шестой раз за этот год в черноморскую акваторию заходит американский боевой корабль.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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