Факты ICTV – Выпуск 7:15 (09.10.201

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке ранения получили двое защитников; сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы должно состояться решающее голосование, которое может снова открыть России двери в эту организацию; Куба и Мексика противостоят Майклу – тропическому шторму, который усилился до урагана первой категории.

Опубликовано Октябрь, 09 в 10:34



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