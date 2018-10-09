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Факты ICTV – Выпуск 7:15 (09.10.201

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке ранения получили двое защитников; сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы должно состояться решающее голосование, которое может снова открыть России двери в эту организацию; Куба и Мексика противостоят Майклу – тропическому шторму, который усилился до урагана первой категории.

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