Факты ICTV – Выпуск 7:15 (1.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое раненых на востоке за последние сутки. В общем враг открывал огонь 13 раз, применив запрещенное минскими соглашениями оружие; отныне украинцы могут заменить свой обычный внутренний паспорт на id карты. Цена вопроса – 300 гривен; обеспечить полное выполнение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности призвали Россию страны НАТО.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 11:33



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