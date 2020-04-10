Факты ICTV — Выпуск 7:15 (10.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в трех областях Украины могут ввести комендантский час; украинцы оспаривают карантинные ограничения Кабмина, за четыре дня столичный окружной административный суд получил 11 исков; стратегию ослабления карантина в странах ЕС разработала Еврокомиссия, она предусматривает, что снятие ограничений будут постепенными, а конкретные сроки каждая страна будет определять сама.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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