Факты ICTV – Выпуск 7:15 (10.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пять украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Востоке; суд освободил из-под стражи экс-министра здравоохранения оккупированного Крыма Петра Михальчевского; 46 человек попали в больницу из-за утечки газа в отеле в Канаде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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