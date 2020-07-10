Факты ICTV — Выпуск 7:15 (10.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: задержанного в Киеве агента российских спецслужб на два месяца отправили в СИЗО без права внесения залога; в Тернополе ослабляют карантин; на оккупированной части Донбасса возникла опасная радиационно-экологическая ситуация; в Днепре на трассе столкнулись три автомобиля, погибли два человека, еще трое ранены.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2020-07-10
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