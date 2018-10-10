Факты ICTV – Выпуск 7:15 (10.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вторые сутки разрываются боеприпасы на военных складах возле Ичне на Черниговщине; на передовой российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим тишины; в квартиру лидера праворадикалов С14 Сергея Мазура бросили гранату.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-10
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