Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти полсотни обстрелов, один погибший и 9 раненых армейцев, враг все чаще бьет с ПТУР, артиллерии и боевых машин пехоты; с канцлером Германии Ангелой Меркель снова случился приступ дрожи; Прикарпатье страдает от массового нашествия испанских слизней.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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