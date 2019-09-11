Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередное хищение в Укроборонпроме! Почти миллион гривен присвоили на Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, входит в группу предприятий Укроборонпрома – сообщают в военной прокуратуре; Украина не будет умолять о членстве в НАТО. Об этом во время визита в штаб-квартиру Североатлантического альянса заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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