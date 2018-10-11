Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: русская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сделала заявление о состоянии незаконно заключенного Россией украинского режиссера Олега Сенцова; внести советскую разработку – нервно-паралитическое вещество Новичок в список запрещенного хим-оружия; около 94 млрд. грн. в этом году получил госбюджет.

Опубликовано Октябрь, 11 в 10:42



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