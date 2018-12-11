Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новое министерство ветеранов заработает не раньше июня следующего года; с первого января следующего года украинцам придется платить больше за отопление; Россия перебросила военные самолеты в Венесуэлу. Говорит, что для участия в учениях.

Опубликовано Декабрь, 11 в 11:12



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