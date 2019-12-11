Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: шестеро погибших после стрельбы в американском городе Нью-Джерси; на Закарпатье в Мукачево расцвела сакура, нежные цветы появились на одном из деревьев японской вишни; рождественский сезон официально стартовал в Афинах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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