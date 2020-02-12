Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки враг 5 раз нарушил режим прекращения огня; извержения вулкана началось на острове Ля Реюньон; Украина рассчитывает вскоре заключить соглашение с Европейским Союзом о так называемом промышленном безвизе.

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