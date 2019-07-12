Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке во время вражеского артобстрела в Чермалыку был смертельно ранен мужчина, снаряд упал прямо во двор частного дома; 12 июля состоятся переговоры в нормандском формате – на уровне советников лидеров стран и правительств; видео очередных российских авиаударов в Сирии обнародовали правозащитники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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