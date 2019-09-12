Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Донецкой области три добровольческие подразделения передали оружие полиции. Это бойцы батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и восьмого батальона Украинской добровольческой армии; переформатирование Центральной избирательной комиссии, это ничто иное, как политическая игра. Так отреагировали в ЦИК на обвинения президента Владимира Зеленского в политической предвзятости членов комиссий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.