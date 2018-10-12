Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Вашингтон поддерживает стремление украинцев иметь единую поместную церковь; последнее слово Виктора Януковича. Оболонский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела о государственной измене президента-беглеца, и сегодня тот должен выступить на видео-конференции; американский и российский космонавты после вчерашнего неудачного запуска российской ракеты Союз проходят обследование в больнице.

Опубликовано Октябрь, 12 в 10:31



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