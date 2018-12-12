Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Марьинка. Били из гранатометов и стрелкового оружия с оккупированной Александровки; побить боксерскую грушу с изображением Путина или Трампа – теперь можно в Праге. В центре современного искусства открыли новый зал – спортивный.

Опубликовано Декабрь, 12 в 11:08



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