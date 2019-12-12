Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Брюсселе начинается двухдневный саммит, где лидеры стран Евросоюза решат, продлить ли санкции против России еще на полгода; страсти вокруг пенсионной реформы не утихают во Франции; российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал Слуга народа, успели показать только 3 серии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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