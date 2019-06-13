Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от отравления во Львове пострадали уже 55 человек; поставки Польши военных самолетов, усиление американского контингента и отношения с Россией – обсуждали глава США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда.

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