Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре сотни известных на весь мир политиков, общественных деятелей, художников и ученых собрались в столице; миссия МВФ планирует работать в Киеве до 26 сентября; Сенцов сжег свою тюремную робу.

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