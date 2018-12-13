Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без погибших и раненых проходит сутки для наших армейцев; Тереза Мэй останется премьером Великобритании и лидером консерваторов – оппонентам не удалось организовать ей вотум недоверия; как облегчить ратификацию в Британии соглашения о ее выходе из ЕС, лидеры стран-участниц будут говорить на двухдневном заседании Европейского Совета, который начинается сегодня в Брюсселе.

Опубликовано Декабрь, 13 в 11:03



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