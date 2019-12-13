Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты из гранатометов обстреляли наши позиции неподалеку Марьинки; Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России, введенные в ответ на оккупацию Крыма и разжигания войны в Донбассе; конгрессный балл устроили накануне в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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