Факты ICTV – Выпуск 7:15 (14.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове полиция обыскала двух местных активистов по делу о сносе бюста советского маршала Георгия Жукова; Путин освободил двух генералов полиции после скандального задержания журналиста издания Медуза Ивана Голунова.

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