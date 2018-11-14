Факты ICTV – Выпуск 7:15 (14.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки российские оккупанты 8 раз обстреляли наши позиции на Донбассе; за последнюю неделю заболеваемость корью в Украине выросла на 35%; как в Нью-Йорке таксисты помогают мигрантам.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-14
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