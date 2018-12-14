Факты ICTV – Выпуск 7:15 (14.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой во время выполнения боевого задания погибли двое украинских десантников; Евросоюз больше не будет вести с Лондоном переговоров по выходу Великобритании из сообщества; петарды, факелы и дымовые шашки в центре Будапешта.

Опубликовано Декабрь, 14 в 10:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.