Факты ICTV — Выпуск 7:15 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине антирекорд по количеству новых инфицированных — 392 за сутки; сегодня или завтра может произойти обмен пленными между Украиной и ОРДЛО; американские производители зелени уничтожают свой урожай.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10

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