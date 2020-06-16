Факты ICTV — Выпуск 7:15 (16.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на экономический кризис и прогноз падения ВВП до 8%, правительство планирует повышать пенсии, а также обещает ускорить оформление пособия по безработице; в спальном районе Одессы авто въехало в пешеходов; на востоке трое раненых, еще один боец получил боевое поражения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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