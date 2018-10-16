Факты ICTV – Выпуск 7:15 (16.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сутки на востоке прошли неспокойно; в конфликте между Будапештом и Киевом удалось достичь определенного прогресса; в украинской столице тепло в домах обещают сразу после бабьего лета.

Опубликовано Октябрь, 16 в 10:40



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