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Факты ICTV – Выпуск 7:15 (16.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сутки на востоке прошли неспокойно; в конфликте между Будапештом и Киевом удалось достичь определенного прогресса; в украинской столице тепло в домах обещают сразу после бабьего лета.

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