Факты ICTV – Выпуск 7:15 (16.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Смелу начинают подключать к отоплению; большинство британцев хотели бы нового референдума по выходу страны из ЕС; сегодня отмечают профессиональный праздник – День работников телевидения, радио и связи.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:01



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