Факты ICTV – Выпуск 7:15 (16.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Смелу начинают подключать к отоплению; большинство британцев хотели бы нового референдума по выходу страны из ЕС; сегодня отмечают профессиональный праздник – День работников телевидения, радио и связи.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-16
Теги: Факты 7.15, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.