Факты ICTV — Выпуск 7:15 (17.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев стал городом с наиболее грязным воздухом в мире; за минувшие сутки российско-оккупационные войска один раз открывали огонь; Covid-19 — самое популярное слово за март по определению Оксфордского словаря.

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