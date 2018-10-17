Факты ICTV – Выпуск 7:15 (17.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших и один раненый в зоне проведения ООС; сегодня правительство должно решить когда и на сколько повысится цена на газ для населения; столицу Чили заполонили зомби.

Опубликовано Октябрь, 17 в 9:57



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