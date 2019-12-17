Факты ICTV – Выпуск 7:15 (17.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: узаконивание двойного гражданства в Украине необходимо для наполнения государства людьми; Верховный суд окончательно позволил Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45
2019-12-17
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