Факты ICTV – Выпуск 7:15 (18.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Ольга Харлан – 8-кратная чемпионка Европы по фехтованию; 28 человек в Индии погибли за последние дни из-за жары; по меньшей мере 12 человек стали жертвами серии землетрясений в китайской провинции Сычуань.

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