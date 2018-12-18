Факты ICTV – Выпуск 7:15 (18.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны боевики почти прекратили обстрелы наших позиций; Францию может охватить полный хаос; крупный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе в Бразилии.

Опубликовано Декабрь, 18 в 10:08



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.