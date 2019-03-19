Факты ICTV – Выпуск 7:15 (19.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двадцати двум из двадцати четырех украинских моряков назначили психиатрическую экспертизу; Евросоюз сделал еще один шаг, чтобы ограничить газовую монополию, которую Россия хотела бы создать в Европе, продвигая свой очередной геополитический проект – газопровод Северный поток-2; Россия создала в Чехии мощный центр для своих кибератак.

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