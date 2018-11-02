Факты ICTV – Выпуск 7:15 (2.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня годовщина Батуринской трагедии. 310 лет назад московские войска кроваво и жестоко захватили столицу гетмана; масштабная забастовка – в представительствах по всему миру провели накануне сотрудники компании Google; Новые лидеры продолжают ожесточенную борьбу за миллион на реализацию своего проекта.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 10:51



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