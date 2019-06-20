Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте один украинский защитник погиб и один ранен; экстремальное путешествие совершил финский изобретатель Янне Капилехто; Владимир Зеленский надеется, что на скамье подсудимых окажутся все виновные в сбивании малазийского Боинга.

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