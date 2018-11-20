Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три человека пострадали в масштабной аварии в Днепре – накануне вечером здесь разбилось сразу 10 машин; без Украины – такой список стран, где наблюдается рост антисемитского насилия, утвердил накануне исполнительный комитет Всемирного еврейского союза; в Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-20
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